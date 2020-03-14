إصابة عضو مجلس خبراء القيادة في إيران بفيروس كورونا (صورة)

أفاد مراسل RT في طهران اليوم السبت، بأن عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله بطحائي كلبايكاني، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مكتبه محمد جواد محمدي نوري، إنه كلبايكاني العضو في المجلس عن محافظة طهران، دخل إلى غرفة العناية المركزة في مشفى الشهيد بهشتي في مدينة قم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إن العضو في اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا والخبيرة البارزة في الأمراض المعدية، مينو محرز (74 عاما)، قد أصيبت بالفيروس.

وأكدت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن نتائج فحص فيروس كورونا الذي خضعت له الطبيبة المخضرمة والبروفيسورة في جامعة طهران للعلوم الطبية جاءت إيجابية، مشيرة إلى أنها في حالة جيدة وتخضع حاليا للرعاية الطبية.

وتعد محرز أبرز خبيرة مختصة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في إيران.

جدير بالذكر أن 13 شخصية مرموقة في مؤسسات الحكم في إيران توفيت بسبب الوباء فيما أصيب 12 آخرون بينهم منذ بدء تفشي الفيروس.

وتحولت إيران إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في المنطقة، حيث سجلت فيها 611 حالة وفاة وأكثر من 12.7 ألف إصابة مؤكدة بالوباء إلى يوم السبت 14 مارس.

المصدر: RT + وكالات