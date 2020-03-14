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فرنسا تغلق المتاجر والمطاعم لاحتواء كورونا

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فرنسا تغلق المتاجر والمطاعم لاحتواء كورونا
Reuters
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب
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قررت السلطات الفرنسية، إغلاق معظم المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في مؤتمر صحفي، إن الاستثناء من الحظر سيشمل فقط، متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وأضاف أنه لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار، لأن الكثير من الناس لا يزالون في الشارع ولا يطبقون بشكل فعال الإجراءات المعلنة حديثا مما يسرّع من وتيرة انتشار الفيروس.

وتابع: "قررت إغلاق كل المواقع غير الضرورية... يجب أن نحد من تحركاتنا".

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وأعلن في فرنسا أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 4500 حالة، عدد المتوفين 91.

وارتفعت تلك الأعداد بعد أن سجلت السلطات 12 حالة وفاة جديدة بالمرض اليوم السبت، وذلك بعد 3661 إصابة سجلت أمس الجمعة.

المصدر: afp

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