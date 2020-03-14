3 إصابات جديدة بكورونا في البرلمان الألماني

أعلن البرلمان الألماني الیوم السبت تسجيل 3 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد بین نواب البرلمان، لیرتفع عدد البرلمانيين المصابین إلى 4.

إقرأ المزيد

وأوضح البرلمان الألماني أن النواب الثلاثة ینتمون لحزب الخضر والحزب اللبرالي، دون أن يكشف ھویة المصابین.

وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الفیروس إلى نواب آخرین.

وأعلن البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع اكتشاف إصابة نائب من كتلة الحزب اللبرالي.

وكانت السلطات الألمانیة أعلنت الیوم ارتفاع عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى 3642 حالة، والوفیات إلى 8.

المصدر: وكالات