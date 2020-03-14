 
مباشر

3 إصابات جديدة بكورونا في البرلمان الألماني

أخبار العالم

3 إصابات جديدة بكورونا في البرلمان الألماني
Reuters MMA/OLA
البرلمان الألماني أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng1a

أعلن البرلمان الألماني الیوم السبت تسجيل 3 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد بین نواب البرلمان، لیرتفع عدد البرلمانيين المصابین إلى 4.

إقرأ المزيد
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الألماني
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الألماني "البوندسليغا"

وأوضح البرلمان الألماني أن النواب الثلاثة ینتمون لحزب الخضر والحزب اللبرالي، دون أن يكشف ھویة المصابین.

وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الفیروس إلى نواب آخرین.

وأعلن البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع اكتشاف إصابة نائب من كتلة الحزب اللبرالي.

وكانت السلطات الألمانیة أعلنت الیوم ارتفاع عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى 3642 حالة، والوفیات إلى 8.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا