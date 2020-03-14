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النرويج.. إغلاق جميع المطارات لمنع تفشي كورونا

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النرويج.. إغلاق جميع المطارات لمنع تفشي كورونا
Reuters /FW1F/Jan Harvey
رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ
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اتخذت السلطات النرويجية اليوم السبت، قرارا بغلق مؤقت لجميع مطارات البلاد اعتبارا من يوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت رئيسة وزراء البلاد إرنا سولبرغ، إن "الحكومة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتأمين اقتصاد البلاد الذي تعرض للضربات بفعل إغلاق الشركات إثر تفشي الفيروس، وستسعى لاستيراد المعدات الطبية اللازمة من الصين".

وأعلنت السلطات الصحية النرويجية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل ثانية حالة وفاة بالفيروس، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 907.

المصدر: "رويترز"

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