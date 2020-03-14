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واشنطن تفرض عقوبات على 24 مؤسسة بينها شركتان روسيتان من 5 دول

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واشنطن تفرض عقوبات على 24 مؤسسة بينها شركتان روسيتان من 5 دول
Sputnik
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أدرجت وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء 24 كيانا قانونيا من خمس دول، بعد أن اعتبرت نشاطاتها تحمل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وتضم قائمة الجهات الأجنبية المشمولة بالعقوبات شركتين روسيتين هما

Avilon Ltd، و Technoma.

وجاء في قرار العقوبات: "تعتبر الحكومة الأمريكية، أن نشاطات هذه المؤسسات الـ24 تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".

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وأشار القرار إلى أن الشركتين الروسيتين "تحايلتا على متطلبات الترخيص من خلال شراء سلع أمريكية المنشأ لصالح شركة Technopole الروسية، الخاضعة للعقوبات منذ عام 2016".

وتضم قائمة العقوبات شركات من الصين وإيران وباكستان والإمارات، على أن تسري هذه القيود اعتبارا من 16 مارس.

المصدر: تاس

 

 

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