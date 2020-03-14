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كورونا.. تسجيل وفاة ثانية في النرويج والإصابات تتجاوز الـ900

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كورونا.. تسجيل وفاة ثانية في النرويج والإصابات تتجاوز الـ900
AFP Terje Bendiksby / NTB Scanpix
تدابير احترازية ضد كورونا في النرويج
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أعلنت السلطات الصحية النرويجية اليوم السبت، تسجيل ثانية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 907.

وكشفت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ قبل يومين عن أول وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وكان التلفزيون النرويجي أعلن أمس الجمعة أن ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا، وضعا بعد عودتهما مؤخرا من الأردن قيد الحجر الصحي، رغم عدم إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

المصدر: وكالات

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