إسرائيل.. نتنياهو بصدد اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد كورونا

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت عن إجراءات احترازية جديدة غير مسبوقة، لردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأفادت "إذاعة الجيش" بأن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا من أجل الاختيار بين سيناريوهين، وهما إما إيقاف اقتصاد البلاد بالكامل مؤقتا باستثناء الخدمات ذات الأهمية الحرجة، أو إيقاف نصف قطاعات الاقتصاد تقريبا.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزارة الصحة أعربت عن اهتمامها بإيقاف اقتصاد البلاد لمدة خمسة أسابيع لردع الفيروس.

كما ذكرت القناة أن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق جميع المؤسسات التعليمية وشركات ومشاريع ومطاعم ومراكز تجارية، بالإضافة إلى فرض قيود على عدد الموظفين الذين سيواصلون تأدية مهامهم في أماكن عملهم.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطط استدعت مخاوف بالغة لدى بعض المسؤولين الكبار في إسرائيل لما سيجلبه هذا السيناريو من خسائر اقتصادية فادحة، ونقلت عن وزير المالية موشيه كحلون قوله: "إيقاف الاقتصاد أمر محتمل، لكن إعادة إحيائه ستكون أمرا مستحيلا".

ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل 164 حالة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + هآرتس