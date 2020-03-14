كورونا.. مقاطعة صينية تحجر على جميع القادمين من 25 دولة بينها 4 عربية

قررت مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين فرض الحجر الصحي على القادمين من 25 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا، بينها 4 دول عربية.

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وذكرت حكومة المقاطعة في بيانها أنه سيتم وضع كل مسافري الرحلات الجوية القادمة إلى عاصمتها غوانزو من الخارج، قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.

والدول الـ25 التي حددتها حكومة المقاطعة هي: كوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسنغافورة والولايات المتحدة والكويت والبحرين وتايلاند والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا وماليزيا والنرويج وكندا والعراق والإمارات وفيتنام والنمسا والسويد وهولندا وروسيا.

وتشير البيانات الرسمية في الأسابيع الماضية إلى تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس وانخفاض عدد الوفيات اليومية جراءه في البر الصيني، إلا أن الوباء ضرب بقوة كثيرا من الدول الأخرى في العالم خاصة إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

المصدر: RT