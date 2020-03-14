على خطى إيطاليا.. إسبانيا تستعد لفرض إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

تتجه السلطات الإسبانية إلى فرض إجراءات مشددة على المواطنين تلزمهم بالبقاء في البيوت، بهدف التقليل من التواصل بين الناس والحد من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ووفقا لمسودة قانون حكومي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الحكومة الإسبانية تستعد لفرض قيود مشددة على الحركة داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.

ووفقا للإجراءات الجديدة التي يتوقع أن تكون سارية المفعول اعتبارا من يوم الاثنين، لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا من أجل شراء الغذاء والأدوية، والذهاب إلى العمل والمستشفيات والبنوك، أو القيام برحلات تتعلق برعاية الشباب والمسنين.

كما تشتمل الإجراءات على إغلاق جميع المدارس والجامعات والمطاعم والحانات والفنادق في جميع أرجاء البلاد، وهي الخطوة التي بدأت بعض المناطق في تطبيقها بالفعل.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت اليوم السبت، تسجيل 16 وفاة و1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

المصدر: "أسوشيتد برس"