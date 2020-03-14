إيران.. فيروس كورونا يصيب خبيرة صحية بارزة مكلفة بمكافحته

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن العضو في اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا والخبيرة البارزة في الأمراض المعدية مينو محرز، قد أصيبت بالفيروس.

وأكدت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن نتائج فحص فيروس كورونا الذي خضعت له الطبيبة المخضرمة والبروفيسورة في جامعة طهران للعلوم الطبية محرز جاءت إيجابية، مشيرة إلى أن محرز في حالة جيدة وتخضع حاليا للرعاية الطبية المطلوبة.

وتعد محرز (74 عاما) أبرز خبيرة مختصة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في إيران.

وسبق أن أعربت محرز أواخر فبراير عن دعمها لفكرة فرض عزل صحي على مدينة قم، أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد، لمنع انتشار الوباء إلى مناطق أخرى من إيران، لكنها غيرت موقفها بعد أيام، إذ شددت في تصريحات صحفية على أن مثل هذه الإجراءات تعود للقرون الوسطى.

وتحولت إيران إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في المنطقة، وسجلت فيها 611 حالة وفاة وأكثر من 12.7 ألف إصابة مؤكدة بالوباء.

وتوفيت 13 شخصية مرموقة في مؤسسات الحكم في إيران بسبب الوباء وأصيب 11 آخرون بينهم منذ بدء تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات