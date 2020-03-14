كورونا.. حالتا وفاة جديدتان في هولندا والإصابات 959

أعلنت وزارة الصحة الهولندية اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12.

إقرأ المزيد

وأكد بيان للمؤسسة الوطنية الهولندية للصحة العامة تسجيل 155 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 959.

وقالت وزارة الصحة الهولندية في وقت سابق إن جميع الفعاليات العامة التي يتجاوز المشاركون فيها 100 شخص ستلغى، ليبقى هذا القرار ساريا حتى نهاية شهر مارس.

المصدر: "رويترز"