الشرطة الفرنسية تغلق وسط باريس لمنع تجمع السترات الصفراء

انتشر آلاف من أفراد قوات الأمن الفرنسية وسط باريس اليوم السبت بعد تحدي أفراد حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة، حظر التجمعات العامة الذي يهدف للحد من انتشار كورونا.

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وأصدرت الحكومة منشورا رسميا اليوم السبت، يحظر كافة التجمعات غير الضرورية، لكن مئات المحتجين الذين يرتدي بعضهم الكمامات، بدؤوا في التجمع أمام محطة قطار مونبارناس وهتفوا بشعارات مناهضة لماكرون.

ورفضت الشرطة الفرنسية طلبات المحتجين للتجمع في مواقع حساسة منها شارع الشانزليزيه الذي شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين قبل نحو عام.

وقال ضابط من شرطة مكافحة الشغب "إنه السبت.. يوم المظاهرات.. بعض الناس يعتقدون أن فيروس كورونا لن يصيبهم ويرفضون الامتثال للنصيحة".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في كلمة بثها التلفزيون يوم الخميس، إغلاق المدارس وحث الناس على تجنب التعامل عن قرب تفاديا للفيروس الذي أودى بحياة 79 شخصا وأصاب أكثر من 3600 في فرنسا.

كما أعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير يوم الجمعة حظر كافة التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص.

Mainstream media, what is happening in #Paris today?pic.twitter.com/ouXcaun4uy — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) March 14, 2020

Thousands of #GiletsJaunes march in #Paris in the 70th consecutive week of the protests against Macron's disastrous Neoliberal policies which have brought so much poverty & human misery to France.#Acte70pic.twitter.com/n9qKL3XrE4 — Ian56 (@Ian56789) March 14, 2020

Thousands of #GiletsJaunes are confined to a small area by Macron Regime Forces preparing to gas them.#Acte70#Parispic.twitter.com/8jhPZml5Wj — Ian56 (@Ian56789) March 14, 2020

المصدر: رويترز