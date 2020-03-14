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الشرطة الفرنسية تغلق وسط باريس لمنع تجمع السترات الصفراء

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انتشر آلاف من أفراد قوات الأمن الفرنسية وسط باريس اليوم السبت بعد تحدي أفراد حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة، حظر التجمعات العامة الذي يهدف للحد من انتشار كورونا.

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وأصدرت الحكومة منشورا رسميا اليوم السبت، يحظر كافة التجمعات غير الضرورية، لكن مئات المحتجين الذين يرتدي بعضهم الكمامات، بدؤوا في التجمع أمام محطة قطار مونبارناس وهتفوا بشعارات مناهضة لماكرون.

ورفضت الشرطة الفرنسية طلبات المحتجين للتجمع في مواقع حساسة منها شارع الشانزليزيه الذي شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين قبل نحو عام.

وقال ضابط من شرطة مكافحة الشغب "إنه السبت.. يوم المظاهرات.. بعض الناس يعتقدون أن فيروس كورونا لن يصيبهم ويرفضون الامتثال للنصيحة".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في كلمة بثها التلفزيون يوم الخميس، إغلاق المدارس وحث الناس على تجنب التعامل عن قرب تفاديا للفيروس الذي أودى بحياة 79 شخصا وأصاب أكثر من 3600 في فرنسا.

كما أعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير يوم الجمعة حظر كافة التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص.

المصدر: رويترز

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