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فيتنام تمنع دخول القادمين من بريطانيا ودول الشنغن

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فيتنام تمنع دخول القادمين من بريطانيا ودول الشنغن
Sputnik
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أعلنت فيتنام منع دخول القادمين من منطقة الشنغن الأوروبية وبريطانيا، وإيقاف إصدار أي تأشيرات سياحية لهم اعتبارا من غد الأحد، وسط قلق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، أنه سيبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من ظهر الأحد وأشارت في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أنه جاء باقتراح من رئيس الوزراء.

وأضافت الوزارة، أنه تقرر أيضا إيقاف إصدار التأشيرات لدى الوصول مؤقتا بالنسبة لكل الزوار الأجانب.

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وجاء في البيان: "اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فيتنام، سيتم اعتبارا من يوم الخامس عشر من مارس، منع جميع المواطنين الأجانب من دخول فيتنام في حال كانوا قبل ذلك قد زاروا خلال أربعة عشر يوما، المملكة المتحدة أو أي دولة من دول الشنغن ولو حتى بالترانزيت. هذه القيود ستبقى سارية لمدة 30 يوما".

وكانت فيتنام قد علقت الدخول دون تأشيرات بالنسبة للقادمين من ثماني دول أوروبية، فيما سجلت 49 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي وفاة.

المصدر: رويترز

 

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