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إيران.. إغلاق محطات الأنفاق في مشهد لمدة خمسة أيام

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إيران.. إغلاق محطات الأنفاق في مشهد لمدة خمسة أيام
Reuters WANA NEWS AGENCY
عملية تعقيم في مدينة مشهد الإيرانية
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قررت السلطات الإيرانية إغلاق محطات الأنفاق في مشهد ثاني أكبر مدينة في البلاد، لمدة خمسة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

يأتي هذا القرار بعد يوم من الإعلان عن إغلاق مرقد الإمام الرضا في المدينة لثلاثة أيام بهدف التعقيم.

ووصف عمدة مشهد محمد رضا الأوضاع في المدينة بأنها حادة ومقلقة للغاية، وأضاف أن الكثير من الأمور السيئة التي تم توقعها سابقا حدثت، وأن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد بشكل يومي، وأن الأسبوع الجاري يعتبر مصيريا بالنسبة للمدينة، داعيا السكان إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد.

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من جانبه، دعا رئيس مجلس المدينة إلى فرض حجر صحي على مشهد، معتبرا أن الحجر سيكون خطوة هامة لقطع سلسلة انتشار الفيروس.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد ألغى زيارة إلى مشهد كانت مقررة في أول أيام عيد النوروز في 21 من مارس الجاري، حيث كانت تتضمن مراسم إزالة الغبار عن مرقد الإمام الرضا وإلقاء خطبة جماهيرية وفق التقليد السنوي.

المصدر: RT

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