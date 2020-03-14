البنتاغون يفرض قيودا على تنقلات عناصره وعائلاتهم داخل الولايات المتحدة

فرضت وزارة الدفاع الأمريكية قيودا واسعة على تنقلات عسكرييها وموظفيها وأفراد عائلاتهم داخل أراضي الولايات المتحدة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي، ديفيد نوركويست، في بيان أصدره البنتاغون فجر اليوم السبت: "الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) يتطلب فرضا فوريا لقيود على السفر الداخلي بحق عناصر وزارة الدفاع. هذه القيود ضرورية للحفاظ على مستوى استعداد القوات، والحد من الانتشار المتواصل للفيروس، والحفاظ على صحة العسكريين والكوادر المدنية للوزارة وعائلاتهم والمجتمعات المحلية التي نعيش فيها".

وقرر البنتاغون، حسب البيان، أن تشمل هذه القيود "كل الكوادر العسكرية والمدنية لوزارة الدفاع وعائلاتهم"، مبينا أنه سيتم وقف كل تنقلات عناصره وكذلك عمليات النقل الخاصة بأسرهم والتي يجري تمويلها من قبل الحكومة، داخل أراضي الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن مذكرة خاصة بهذه القيود ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 مارس الحالي ليستمر سريانها حتى 11 مايو.

ومنح البنتاغون استثناءات فقط للتنقلات "الضرورية لتنفيذ المهمات المحددة"، أو "الضرورية من حيث الدوافع الإنسانية"، أو تلك التي تخص "حالات عاجلة"، فيما تشمل القيود عمليا معظم أنواع إجازات العسكريين والموظفين وتحركات المجندين.

وسجلت في الولايات المتحدة، حسب الإحصائية الأخيرة الخاصة بيوم السبت، 2033 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من الصين، بما في ذلك 47 حالة وفاة، فيما أكد البنتاغون سابقا أن عدد المرضى بين قواته يمكن أن يكون أكبر مما تشير إليه المعطيات الرسمية الحالية.

وعلى خلفية انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد، وفرض حظرا على الدخول إلى بلاده من كل الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما.

المصدر: RT