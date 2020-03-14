رسوم بيانية حول تفشي فيروس كورونا في إيران

نشر مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، إحصائيات حول فيروس كورونا في البلاد، بينت نسبة إصابات النساء إلى الرجال وعدد المصابين والمتوفين.

إقرأ المزيد

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر جهانبور مخططا بيانيا حول أعمار المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد، يظهر أن الحد الأدنى لسن الإصابة كان أقل من عام واحد والسن الأعلى 98 عاما.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في مخطط بياني آخر إلى أن الحد الأدنى للمتوفين هو طفل بعمر 3 أعوام كان مصابا من قبل بسرطان الدم، فيما كان السن الأعلى من بين المتوفين هو 91 عاما.

ووفقا للمخططين البيانيين فإن نسبة أعداد المتوفين من الرجال إلى النساء تبلغ 1 إلى 4 ومعدل أعمار المتوفين هو 67 عاما لغاية الآن.

كما أن نسبة المصابين من الرجال إلى النساء تبلغ 1 إلى 4 أيضا ومعدل أعمار المصابين هو 54 عاما.

وفي تغريدة أخرى قارن جهانبور بين معدلات النمو اليومي للإصابة بفيروس كورونا في دول العالم، واعتبر أنه يبلغ 33% وأن حالة إيران شبيهة بكوريا الجنوبية.

والملاحظ في هذا المخطط البياني أن حالة لبعض الدول غير عادية، ومنها أمريكا بسبب تكتمها على الإصابات حتى اليوم السادس، واليابان إما بسبب إجراءاتها الصارمة والسريعة وإما لعدم إجراء فحص للمصابين.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، أعلن الجمعة في مؤتمره الصحفي اليومي أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد بلغ 11 ألفا و 364 والمتعافين 3 آلاف و 529 والمتوفين 514 حالة.

المصدر:"إرنا"