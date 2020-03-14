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كورونا يفتح لموظفي صندوق النقد والبنك الدولي فرصة العمل من المنزل

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كورونا يفتح لموظفي صندوق النقد والبنك الدولي فرصة العمل من المنزل
Reuters
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عرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الموظفين في مكاتبهما في واشنطن، يوم الجمعة، العمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا المستجد.

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ويشمل هذا العرض غير الإلزامي، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين. والمؤسسات المتجاورة ومقرها في وسط واشنطن قرب البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم الصندوق، إن الموظف الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يخضع للعزل الصحي الذاتي ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وأضاف: "نعمل مع السلطات الصحية المحلية لتحديد المخالطين للموظف والذين ربما أصيبوا".

وقال متحدث باسم البنك الدولي، إنه لم تثبت بعد إصابة أي موظف أو مستشار بالبنك بفيروس كورونا.

المصدر:"رويترز"

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