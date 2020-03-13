شاهد.. نوبة من السعال لدى رئيس صربيا أثناء مؤتمر حول فيروس كورونا

أصيب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بنوبة من السعال أثناء مؤتمر صحفي له حول فيروس كورونا.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للرئيس الصربي وهو يسعل بعدما سأله أحد الصحفيين عن الوباء العالمي لفيروس كورونا.

WATCH: The President of Serbia coughs his way though a coronavirus press conference... very reassuring! #Covid_19pic.twitter.com/hSpyyNf3V4 — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) March 12, 2020

يذكر أن صربيا شهدت أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة 13 مارس.

المصدر: وكالات