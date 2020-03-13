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شاهد.. نوبة من السعال لدى رئيس صربيا أثناء مؤتمر حول فيروس كورونا

أخبار العالم

شاهد.. نوبة من السعال لدى رئيس صربيا أثناء مؤتمر حول فيروس كورونا
Reuters POOL
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أصيب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بنوبة من السعال أثناء مؤتمر صحفي له حول فيروس كورونا.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للرئيس الصربي وهو يسعل بعدما سأله أحد الصحفيين عن الوباء العالمي لفيروس كورونا.

يذكر أن صربيا شهدت أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة 13 مارس.

المصدر: وكالات

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