كورونا.. ملياردير صيني يتبرع للولايات المتحدة بنصف مليون جهاز لفحص الفيروس وبمليون كمامة

أعلن الملياردير الصيني ومؤسس شركة "علي بابا"، جاك ما، أنه سيتبرع للولايات المتحدة بنحو 500 ألف جهاز لفحص فيروس كورونا ومليون كمامة، داعيا إلى التعاون الدولي للتصدي لهذا الوباء.

وتبرعت مبادرة ما، وهي نتاج تعاون بين مؤسسته الخيرية الخاصة ومؤسسة "علي بابا" في الآونة الأخيرة بمواد إغاثة لمناطق في اليابان وكوريا وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وتعثرت جهود الفحص في الولايات المتحدة بسبب معدات فحص غير صالحة وزعتها الحكومة في فبراير الماضي، وكانت تظهر بعض النتائج الخاطئة، الأمر الذي أدى إلى انتكاس جهود البلاد في احتواء تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 135 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1660 في الولايات المتحدة.

وقال ما، إن "الاختبارات السريعة والدقيقة ومعدات الحماية الشخصية الملائمة للعاملين في المجال الطبي هي أكثر السبل فعالية في منع تفشي المرض".

وأضاف، أن "هذا الوباء الذي نواجهه اليوم لم يعد بإمكان دولة واحدة فقط التعامل معه".

وأعلن المليارديران مارك زوكربرج، وبيل غيتس مؤخرا عن مبادرات لتوسيع نطاق الفحص في مناطقهما، والكشف المبكر عن الفيروس.

المصدر: رويترز