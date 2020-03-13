كورونا.. ارتفاع حصيلة الوفيات في ولاية واشنطن إلى 37

أعلن محافظ ولاية واشنطن الأمريكية جاي إينسلي عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في ولايته، ليصل العدد الإجمالي لقتلى الفيروس فيها إلى 37.

وفي إطار جهود منع انتشار الفيروس، قررت سلطات الولاية الواقعة شمال غربي الولايات المتحدة، حظر التجمعات الحاشدة لأكثر من 250 شخصا وإغلاق جميع المدارس اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

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وكانت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم الجمعة عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1678 حالة، وعدد الوفيات إلى 41.

وانتشر فيروس كورونا في 46 ولاية أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن.

المصدر: رويترز