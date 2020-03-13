الإيرانيون يتهافتون على شراء الأغذية بعد إغلاق الشوارع والمتاجر

عجت المحال التجارية في إيران بالمشترين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة لشراء المواد الغذائية، رغم قرار السلطات إغلاق الشوارع ضمن إجراءات مواجهة كورونا، الذي حصد 500 شخص حتى الآن.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن قوات الأمن "ستبدأ بإخلاء المتاجر والشوارع والطرقات، بموجب قرار اتخذ على المستوى الوطني ويبدأ تطبيقه خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضاف أنه "خلال الأيام العشرة القادمة، ستتم مراقبة جميع الإيرانيين عبر الفضاء الإلكتروني والهواتف وإذا لزم الأمر، مراقبتهم شخصيا، وسيتم تحديد جميع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مرضى".

ومنذ إعلان أولى الوفيات جراء الفيروس في فبراير الماضي، أغلقت السلطات الإيرانية المدارس وأرجأت المناسبات العامة وأوصت بعدم السفر، قبل بدء عطلة رأس السنة الفارسية التي تقع هذا العام بين 19 مارس و3 أبريل.

وأعلنت إيران أمس الجمعة، عن 85 وفاة جديدة جراء الفيروس، في أعلى حصيلة يومية، في وقت أكد فيه المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، أنه "في كافة أنحاء البلاد تم تسجيل 1289 إصابة جديدة على الأقل".

المصدر: RT + أ ف ب