كورونا.. إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية بعد أول وفاة في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا عن إغلاق الحدود أمام الأجانب، ووقف الرحلات الجوية من وإلى البلاد بعد تأكيد أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، عن إغلاق المعابر الحدودية اعتبارا من 16 مارس الجاري لمدة أسبوعين، ومنع الأجانب من دخول أوكرانيا جوا وبرا وبحرا ونهرا.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الذين لهم حق الإقامة الدائمة أو المؤقتة على أراضي أوكرانيا، بمن فيهم ممثلو المنظمات الدولية وموظفو البعثات الدبلوماسية.

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ودعا زيلينسكي مواطني بلاده للعودة إلى الوطن في غضون 3 أيام، فيما أكد رئيس البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف وقف الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا اعتبارا من 17 مارس، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المواطنين الأوكرانيين في الخارج العودة إلى البلاد برا أو بحرا.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد أمس الجمعة، حيث توفت امرأة مسنة في مقاطعة جيتومر شمالي البلاد.

المصدر: وكالات