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أول وفاة بكورونا في إحدى أصغر الدول الأوروبية

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أول وفاة بكورونا في إحدى أصغر الدول الأوروبية
AFP LUDOVIC MARIN
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أعلنت وزيرة الصحة في لوكسمبورغ بوليت لينرت عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في بلادها.

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وأضافت أن الضحية هي امرأة عمرها 94 سنة، وتوفيت بعد أن كانت بحالة خطرة لمدة أيام، فيما تم تأكيد 34 إصابة بفيروس كورونا في لوكسمبورغ.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا، حيث أصيب بهذا الفيروس نحو 135 ألف شخص في أكثر من 120 دولة في العالم.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس نحو 5 آلاف شخص، فيما تعافى أكثر من 70 ألفا.

المصدر: نوفوستي

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