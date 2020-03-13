كورونا.. 671 إصابة جديدة و500 مليار يورو لدعم الشركات في ألمانيا

تعهدت الحكومة الألمانية بدعم الشركات بنصف تريليون يورو وأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة، في إطار خطة لمواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 آلاف.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة: "لدينا القوة المالية للتغلب على الأزمة. لا نخزن السلاح ببطء. نضع جميع أسلحتنا على الطاولة".

بدوره، أعرب وزير الاقتصاد بيتر ألتماير عن أمله بألا يتسبب تفشي فيروس كورونا في أكثر من تغير بسيط في النمو.

إقرأ المزيد

وبموجب خطتهما، خفض شولتس وألتماير المعايير التي تسمح للشركات بتقليص ساعات العمل، وسهلا عليها تأجيل سداد الضرائب، مع تقديم ضمانات للشركات وتعهدات بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ألتماير عن الضمانات المتاحة من بنك التنمية الحكومي: "حوالي نصف تريليون يورو متاحة وهذه هي البداية فقط".

وأضاف: "تعهدنا بألا تفشل هذه الخطة بسبب قلة التمويل أو ضعف الإرادة السياسية".

من جهته، أكد شولتس أنه "ليس هناك حدا أقصى لحجم الائتمان الذي يمكن أن يمنحه بنك التنمية".

كما أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 671 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3062، فيما حصيلة الوفيات ثابتة عند 5 حالات.

المصدر: رويترز