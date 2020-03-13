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ماكرون يتفق مع قادة مجموعة السبع على عقد قمة عبر الفيديو لبحث ملف كورونا

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ماكرون يتفق مع قادة مجموعة السبع على عقد قمة عبر الفيديو لبحث ملف كورونا
Reuters BRV
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو الاثنين المقبل، لبحث ملف تفشي فيروس كورونا.

ونشر ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها "بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبع، سنعقد القمة الاستثنائية للمجموعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية".

المصدر: "تويتر"

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