ماكرون يتفق مع قادة مجموعة السبع على عقد قمة عبر الفيديو لبحث ملف كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو الاثنين المقبل، لبحث ملف تفشي فيروس كورونا.

ونشر ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها "بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبع، سنعقد القمة الاستثنائية للمجموعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف فيروس كورونا المستجد".

Après un échange avec @realDonaldTrump et les dirigeants du G7, nous tiendrons un sommet extraordinaire du G7 par visioconférence ce lundi sur le Covid-19. Nous coordonnerons nos efforts sur le vaccin et les traitements, et travaillerons à une réponse économique et financière. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020

وأضاف "سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية".

المصدر: "تويتر"