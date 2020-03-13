كورونا.. 20 روسيا بين ركاب عبارة إيطالية محجور عليها

أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الروسي للسياحة والسفر إيرينا تورينا، أن 20 مواطنا روسيا محتجزون على متن عبارة "الساحل السحري" الإيطالية في البحر الكاريبي، إثر الاشتباه بإصابات كورونا.

ونقلت قناة "روسيا 24" عن تورينا قولها، إن "المواطنين هم من موسكو وبطرسبورغ وإيجيفسك وعدد من المدن الروسية الأخرى"، مشددة على أن "المواطنين الروس غير مشتبه بهم، وأن المصابين هم 3 من طاقم العبارة و3 من الركاب".

وأضافت، أن عددا من الموانئ رفضت استقبال العبارة التي تقل 2300 راكب.

وتابعت: "شركة السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلة مواطنينا على متن العبارة المذكورة، لم تزودنا حتى الآن بأي معلومات إضافية، وتم تحويل 450 يورو لحساب كل مسافر وتغطية تكاليف رحلة جديدة يختارها ويحدد زمانها.. الوضع الآن في العبارة هادئ، وقد تم تأمين بطاقات السفر لرحلة العودة بالطائرات وعلى نفقة شركة السياحة".

وترسو العبارة مقابل سواحل جزيرة مارتينيك شرق البحر الكاريبي، حيث تنتظر الإذن بالدخول إلى ميناء فور دي فرانس، فيما نشر الركاب نداء على مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا فيه "حررونا!".

المصدر: "فيستي. رو"