البنتاغون يتهم كوريا الشمالية بالتعتيم على الإصابات بفيروس كورونا

أعرب أرفع قيادي عسكري أمريكي في شبه الجزيرة الكورية عن ثقته بوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كوريا الشمالية، رغم عدم اعتراف بيونغ يانغ بذلك.

وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز اليوم الجمعة: "هذه دولة مغلقة، ولذلك ليس بوسعنا الإعلان بالتأكيد أن هناك حالات إصابة، لكننا متأكدون من وجودها".

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وأشار إلى أن الجيش الكوري الشمالي علق مؤخرا أنشطته الروتينية، بما في ذلك التدريبات العسكرية، لمدة نحو شهر ولم يرصد تحليق طائرات عسكرية كورية شمالية خلال مدة 24 يوما، لكن هذه الأنشطة قد استؤنفت.

من جانب آخر، أشاد أبرامز بجهود حماية العسكريين الأمريكيين المنتشرين في كوريا الجنوبية وعوائلهم والموظفين المحليين من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شخصا واحدا فقط من نحو 28 ألف عسكري أمريكي أصيب بالفيروس هناك.

المصدر: أسوشيتد برس