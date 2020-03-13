إيران.. وفاة القيادي في الحرس الثوري ناصر شعباني بفيروس كورونا

أفاد مراسلنا في طهران نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، بوفاة القيادي في الحرس الثوري العميد ناصر شعباني إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وكالة "فارس" شبه الرسمية وفاة شعباني، وذكّرت بأنه قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني وشارك في الحرب العراقية الإيرانية وأضافت أنه شغل سابقا منصب نائب قائد مقر ثأر الله الخاص بالعاصمة طهران للشؤون العملية.

وتصدر اسم الجنرال شعباني الذي كان يتولى حينئذ منصب رئيس مركز بحوث الدفاع في جامعة الإمام الحسين العناوين الصحفية عام 2018، عندما نشرت وكالة "فارس" تصريحات منسوبة إليه مفادها أن الحرس الثوري طلب من جماعة الحوثيين اليمنية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، وسرعان ما حذفت الوكالة ذلك النبأ بدعوى أنه مغلوط وسبب ذلك يعود إلى عدم دقة مراسلها.

وكان الحرس الثوري قد أعلن مؤخرا عن وفاة خمسة على الأقل من عناصره بفيروس كورونا المستجد، وقد توفي 13 شخصية مرموقة في مؤسسات الحكم في إيران بسبب الوباء وأصيب 11 آخرون منذ بدء تفشي الفيروس في هذا البلد.

المصدر: فارس + وكالات