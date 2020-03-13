تسجيل 36 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالنوع الجديد من فيروس كورونا في البلاد خلال يوم واحد، فيما تستعد الحكومة لإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن عدد المتوفين ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 84 إلى 120، فيما بلغت الحصيلة العامة للمصابين 4209 بعد 3004 أمس الخميس.

وفي غضون ذلك، أفادت قناة La Sexta الإسبانية بأن حكومة البلاد تستعد لإعلان حالة الطوارئ الجمعة في كافة أنحاء البلاد في إطار إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت القناة أن المرحلة الأولى من حالة الطوارئ، ستستمر 15 يوما وستسمح للسلطات باتخاذ تدابير واسعة لردع انتشار الفيروس بما يشمل منع التجمهر.

المصدر: وكالات