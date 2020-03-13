إيران: قوّات الأمن بصدد إخلاء الشوارع خلال 24 ساعة

تستعد قوات الأمن الإيرانية وفق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم، لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة، في إطار جهود السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

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وقال الجنرال محمد باقر في تصريحات متلفزة اليوم، إن لجنة تم تشكيلها حديثا ستتولى مهمة الإشراف على "إخلاء المتاجر والشوارع" من الناس، كجزء من قرار على مستوى البلاد سيتم تطبيقه خلال الساعات الـ24 المقبلة.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية عن 85 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي: "للأسف، توفي 85 شخصا أصيبوا بوباء (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في إيران إلى 514.

وبين المصابين، حسب وكالة الأنباء الألمانية، علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وإسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس حسن روحاني، واثنان من أعضاء الحكومة، هما وزير الصناعة والتجارة رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان.

المصدر: وكالات