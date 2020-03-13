البنتاغون: نحذر إيران من اتخاذ إجراءات رد على غارات التحالف على مواقع كتائب حزب الله العراقي

وجه البنتاغون تحذيرا لإيران من اتخاذ إجراءات رد على غارات التحالف الدولي على مواقع "كتائب حزب الله" العراقي، مشددا على أن الخطر الذي تشكله إيران "لا يزال كبيرا جدا".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إنه يعتقد أن الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي.

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وأفاد بأنه تم ضرب هيكل قرب مطار كربلاء، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى تخص "كتائب حزب الله" لم تقصف تحليا بضبط النفس.

وأضاف الجنرال ماكنزي أن واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، قائلا إن "غاراتنا الأخيرة ترسل إشارة إلى أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا".

كما أكد أن الضربات في العراق تبعث رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتهاون مع الهجمات الإيرانية غير المباشرة بأسلحة توفرها طهران.

وصرح بأن واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق، وأنه تفصلهم أيام قبل تجهيزها للعمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن حاملتا طائرات ستواصلان العمل في المنطقة.

وأكد قائد القيادة المركزية أن واشنطن تشاورت مع بغداد في أعقاب الهجوم، و"كانوا يعلمون أن الرد آت"، في إشارة إلى السلطات العراقية.

وأوضح في السياق أن العراق يدرك قيمة القوات الأمريكية في التصدي لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها.

المصدر: وكالات