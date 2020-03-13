أول تعليق روسي على نبأ إلغاء جاكرتا صفقة مقاتلات مع موسكو

أعلن مصدر روسي مطلع، أن السلطات الإندونيسية لم تبلغ موسكو بعد بقرارها إلغاء صفقة لشراء مقاتلات روسية من طراز "سو-35".

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا "لم تتلق إخطارا بهذا الشأن حتى الآن".

وجاء هذا التصريح تعقيبا على تقرير أفادت فيه وكالة "بلومبرغ" بأن الإدارة الأمريكية أجبرت السلطات الإندونيسية على التخلي عن الصفقة المبرمة عام 2018 بقيمة تتجاوز مليار دولار، وتقضي بتزويد جاكرتا بـ11 مقاتلة روسية.

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المصدر: نوفوستي