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أوكرانيا تمنع تهريب شحنة كبيرة من الكمامات الطبية إلى الإمارات وإيطاليا

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أوكرانيا تمنع تهريب شحنة كبيرة من الكمامات الطبية إلى الإمارات وإيطاليا
Reuters Ann Wang
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أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الجمعة عن مصادرتها شحنة كبيرة من الكمامات الطبية كانت في طريقها إلى الإمارات وإيطاليا، في مخالفة للحظر القائم.

وصرح وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، أثناء اجتماع حكومي موسع، بأن السلطات صادرت في مطار بوريسبول الدولي قرب العاصمة كييف صباح اليوم 1.5 طن من الكمامات الطبية جرى الاستعداد لتصديرها إلى الإمارات والعاصمة الإيطالية روما رغم الحظر الذي فرضته الحكومة الأوكرانية على تصدير هذه المواد الطبية من البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وأكد أفاكوف أن تحقيقا جنائيا فتح في هذه المسألة، مشيرا إلى أن الكمامات المصادرة "ستخدم الأوكرانيين".

وفرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي في عموم البلاد اعتبارا من أمس الخميس حتى الثالث من أبريل القادم، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني غدا السبت اجتماعا لبحث إمكانية إغلاق حدود البلاد كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس في أراضيها.

المصدر: وكالات

 

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