إيران.. فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر لمواجهة كورونا

أعلن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنه سيتم فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر والأسواق خلال 24 ساعة.

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جاء ذلك التصريح في ختام أول اجتماع عقدته اليوم الجمعة لجنة مكافحة فيروس كورونا في القوات المسلحة الإيرانية برئاسة باقري، وبحضور قادة الحرس الثوري والجيش والشرطة ومسؤولين آخرين، وذلك بعد يوم من تكليف المرشد علي خامنئي بتشكيلها.

وأضاف باقري بعد اجتماع اللجنة أنه سيتم التأكد من الوضع الصحي لجميع المواطنين عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو بشكل حضوري للحالات الضرورية في غضون عشرة أيام.

وأكد قائد الأركان أن قوات الأمن والشرطة ستسهم في العمل على فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع والطرق بين المدن والمتاجر والأسواق.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 1000 إصابة و85 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: RT