 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة البحرينية تعلن شفاء 9 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)

إيران.. فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر لمواجهة كورونا

أخبار العالم

إيران.. فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر لمواجهة كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfpc

أعلن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنه سيتم فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر والأسواق خلال 24 ساعة.

إقرأ المزيد
مسؤول إيراني يهدد باستخدام القوة ضد من يرفض البقاء في منزله لمكافحة كورونا
مسؤول إيراني يهدد باستخدام القوة ضد من يرفض البقاء في منزله لمكافحة كورونا

جاء ذلك التصريح في ختام أول اجتماع عقدته اليوم الجمعة لجنة مكافحة فيروس كورونا في القوات المسلحة الإيرانية برئاسة باقري، وبحضور قادة الحرس الثوري والجيش  والشرطة ومسؤولين آخرين، وذلك بعد يوم من تكليف المرشد علي خامنئي بتشكيلها.

وأضاف باقري بعد اجتماع اللجنة أنه سيتم التأكد من الوضع الصحي لجميع المواطنين عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو بشكل حضوري للحالات الضرورية في غضون عشرة أيام.

وأكد قائد الأركان أن قوات الأمن والشرطة ستسهم في العمل على فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع والطرق بين المدن والمتاجر والأسواق.

إقرأ المزيد
مسؤول إيراني: معظم سكان طهران يستخفون بخطر كورونا
مسؤول إيراني: معظم سكان طهران يستخفون بخطر كورونا

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 1000 إصابة و85 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا