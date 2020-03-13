بومبيو يرد على خامنئي وفرضية أن تفشي كورونا سببه هجوم بيولوجي

نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة على "تويتر" رد فيها على تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا سببه هجوم بيولوجي.

وكتب بومبيو "كما يعلم خامنئي، فإن أحسن دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني بحقيقة فيروس ووهان عندما تفشى في إيران قادما من الصين. غير أنه (خامنئي) سمح لرحلات شركة طيران "ماهان إير" بالاستمرار ذهابا وإيابا من بؤرة التفشي في الصين، وسجن من تحدث عن الأمر".

As @khamenei_ir knows, the best biological defense would’ve been to tell the Iranian people the truth about the Wuhan virus when it spread to #Iran from China. Instead, he kept Mahan Air flights coming and going to the epicenter in China, and jailed those who spoke out. pic.twitter.com/nL1FUY4T4b — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 13, 2020

وكان خامنئي أمر رئاسة الأركان العامة الإيرانية ببناء مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي كورونا، ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت أن كورونا يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا، فإن هذا المقر يمكنه أن يكون بمثابة مناورة دفاع بيولوجي أيضا، كما أنه يعزز الاقتدار الوطني".

المصدر: RT