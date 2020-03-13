عدد المصابين بكورونا في إسرائيل يبلغ 126 ونتنياهو يبحث مع غانتس تشكيل "حكومة طوارئ"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة عن تسجيلها 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لترتفع حصيلة المصابين الإجمالية في البلاد إلى 126 شخصا.

وأكدت الوزارة وضع 2479 من الموظفين الطبيين، بينهم 949 طبيبا، قيد الحجر الصحي.

في غضون ذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس اجتماعا الليلة الماضية لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية بغية التعامل مع تحدي الفيروس المستجد.

وطالب غانتس بأن تشمل الحكومة جميع القوى المتمثلة في الكنيست، غير أن نتنياهو شدد على رفضه مشاركة "داعمي الإرهاب" فيها حتى في هذه الظروف الطارئة، وذلك في إشارة إلى "القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية، أي ثالث أكبر قوة في الكنيست.

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وأكد مكتب نتنياهو صباح اليوم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، دعا غانتس إلى عقد اجتماع جديد بهذا الشأن بمشاركة الفريقين التفاوضيين من حزب نتنياهو "الليكود" و"أزرق-أبيض".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية