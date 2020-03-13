سنغافورة تقرر منع دخول الوافدين من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا

أعلنت سلطات سنغافورة اليوم الجمعة، أنها ستمنع دخول أو توقف الزائرين الذين كانوا في إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

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وقالت وزارة الصحة، إن هذا المنع سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين في إطار المساعي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ونصحت سلطات سنغافورة أيضا رعاياها بعدم السفر لغير الضرورة إلى الدول الأربع، مضيفة أنها ستوقف فورا رسو أي بواخر سياحية.

وتفرض سنغافورة، التي سجلت حتى الآن نحو 190 حالة إصابة بكورونا، قيودا مشابهة على الوافدين من إيران وكوريا الجنوبية والصين.

المصدر: "رويترز"