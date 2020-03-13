تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أكد فحص مخبري ظهرت نتائجه مساء أمس التوقعات المحزنة، رصدنا مريضا جديدا".

وأوضح قوجة أن المصاب الثاني هو من محيط المريض الأول بالسلالة، مضيفا: "اتخذنا الإجراءات الضرورية لمنع الانتشار المحتمل للفيروس... سنتجاوز هذه المشكلة معا".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن انتشار فيروس كورونا من نوع "COVID-19"، الذي انتشر من الصين، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

ونظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس في العالم، صنفت المنظمة هذا التفشي، يوم 11 مارس، وباء عالميا، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 134804 إصابة، بينها 4984 وفاة و70394 حالة شفاء.

المصدر: RT