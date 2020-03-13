دولتان إفريقيتان تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا

أكدت غانا والغابون أمس الخميس، تسجيل أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى تعلن عن وجود إصابات.

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وقالت حكومة الغابون في بيان لها، إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا، أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

المصدر: "رويترز"