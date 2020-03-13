 
مباشر

دولتان إفريقيتان تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا

أخبار العالم

دولتان إفريقيتان تسجلان أول إصابات بفيروس كورونا
Reuters Francis Kokoroko
إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا في مطار كوتوكا الدولي بأكرا عاصمة غانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfm1

أكدت غانا والغابون أمس الخميس، تسجيل أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى تعلن عن وجود إصابات.

إقرأ المزيد
تسجيل أول إصابة بكورونا الجديد في جنوب إفريقيا
تسجيل أول إصابة بكورونا الجديد في جنوب إفريقيا

وقالت حكومة الغابون في بيان لها، إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا، أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا