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البرتغال تأمر بإغلاق المدارس والنوادي الليلية بسبب كورونا

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البرتغال تأمر بإغلاق المدارس والنوادي الليلية بسبب كورونا
Reuters
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قال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا في خطاب تلفزيوني، إن الحكومة أمرت الخميس بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد بدءا من يوم الاثنين، ضمن الإجراءات الرامية لاحتواء وباء فيروس كورونا.

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وأعلن أن هذا الإغلاق سيستمر حتى إجراء مزيد من التقييم في 9 أبريل المقبل.

وأضاف أنه لن يسمح لسفن الرحلات السياحية بإنزال ركاب باستثناء المقيمين في البلاد.

كما سيتم إغلاق النوادي الليلية وفرض قيود على الطاقة الاستيعابية عند دخول متاجر التسوق والمطاعم.

المصدر: "رويترز"

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