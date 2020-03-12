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مسؤولة الصحة بولاية أوهايو الأمريكية تقدر عدد المصابين بكورونا في الولاية بـ100 ألف شخص

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مسؤولة الصحة بولاية أوهايو الأمريكية تقدر عدد المصابين بكورونا في الولاية بـ100 ألف شخص
AFP Josh Edelson
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كشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، عن تقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون أكثر من 100 ألف شخص أو 1% من سكان الولاية.

وقالت مديرة قسم الصحة بولاية أوهايو إيمي إكتون خلال مؤتمر صحفي الخميس: "نعرف الآن أن معدلات الانتشار بين السكان تدل على أن 1% من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم".

وتابعت: "لدينا 11.7 مليون نسمة وبالتالي تكون الإحصاءات أكثر من 100 ألف وهذا يعطي لكم إشارة أن هذا الفيروس ينتشر بسرعة".

وأضافت أن الوتائر البطيئة لتحليل نتائج الفحوص لا تسمح لسلطات الولاية بامتلاك إحصاءات جيدة ومؤكدة حول عدد المصابين.

ويشير الخبراء إلى أنه ليس كل المصابين بالفيروس لديهم أعراض المرض، ونحو 80% من المصابين لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، لكن الفيروس قد يكون خطيرا للغاية بالنسبة للمسنين ومن يعانون صحيا.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 1300 حالة حتى الآن، فيما توفي 38 شخصا بالفيروس.

المصدر: thehill.com

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