وفاة زوجين إيطاليين ضحية لكورونا بفارق ساعتين بعدما عاشا معا 60 عاما

قصة حزينة عاشتها امرأة إيطالية صباح يوم الأربعاء، بوفاة والديها اللذين عاشا معا أكثر من 60 عاما، وبفارق ساعتين.

وتقول كارلا، الابنة المفجوعة: "والداي سيفيرا بيلوتي ولويدجي كارارا، عاشا آخر أيامهما مريضين بفيروس كورونا... وصلا إلى المستشفى يوم السبت في حالة صعبة بعد إصابتهما بوقت قصير".

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وتضيف: "نعم كانا كبيرين في العمر ولكن أبي لم يلجأ لطبيب طيلة حياته وكان بصحة ممتازة. وأمي توفيت الساعة التاسعة صباحا، بعد ساعتين لحقت بها روح أبي".

وتابعت كارلا قائلة: "هذا المرض منعني حتى من أن أودعهما... لا مكان للمرضى الجدد في المستشفيات وهناك الكثير من المصابين. الكل يبكي لعدم القدرة على إنقاذ الكثيرين... أنا لا ألوم الأطباء لقد فعلوا ما بوسعهم".

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة.

وقالت السلطات إنها تسجيل 189 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد الوفايات في إيطاليا 1016، مضيفة أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ اليوم الخميس 15113 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 12462 مساء الأربعاء.

المصدر: "كوريري ديلا سيرا"