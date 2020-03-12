نتنياهو يعلن إغلاق المدارس والجامعات في إسرائيل ويدعو لحكومة وحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق كافة المدارس والجامعات بهدف منع انتشار فيروس كورونا، داعيا لتشكيل "حكومة وحدة طارئة" لمواجهة الظروف الحالية في البلاد.

وأشار نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار لا يشمل رياض الأطفال والمدارس الخاصة، وأن قرارا بشأنها سيتخذ في وقت لاحق.

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وأضاف نتنياهو أنه على اتصال مع قادة العالم بشأن محاربة فيروس كورونا وحذر من أن عدد الضحايا جراء الفيروس قد يكون كبيرا، حيث تعادل نسبة الوفيات ما بين 2 و4 بالمئة.

وقال: "نحن نعيش ظاهرة عالمية لم يكن لها مثيل في تاريخ دولتنا"، ودعا إلى تشكيل "حكومة طوارئ"، مضيفا: "سنتعامل مع الأزمة الحالية معا".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل قد بلغ 109 أشخاص.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية