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ترامب: تحدثت مع محمد بن سلمان بشأن أسعار النفط

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ترامب: تحدثت مع محمد بن سلمان بشأن أسعار النفط
Reuters LEAH MILLIS
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع الراهن في سوق النفط، معبرا عن رضاه عن المستوى الحالي لأسعار النفط.

وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد: "سألته عما يحدث، فلديهم خلافات مع روسيا، وهذا ما دفع بأسعار النفط نحو الانخفاض".

وتابع قائلا: "بوسعي أن أقول لكم إن أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم به لأن أسعار البنزين ستنخفض كثيرا، وانخفاض أسعار البنزين هو بمثابة تخفيض الضرائب، وهذا تخفيض كبير للضرائب بالنسبة للمستهلك".

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وخلص إلى القول: "وهذا ما يعجبني كثيرا".

يذكر أن أسعار النفط انخفضت بنحو 30% منذ يوم الاثنين الماضي في أعقاب فشل مفاوضات دول "أوبك+" حول تقليص إنتاج النفط، حيث عارضت روسيا المقترح بتقليص الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل إضافيا.

المصدر: RT

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