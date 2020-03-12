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دي مايو: تعامل أوروبا مع كورونا سيختلف بعد إعلانه وباء عالميا

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دي مايو: تعامل أوروبا مع كورونا سيختلف بعد إعلانه وباء عالميا
Reuters
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو
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أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".

وأضاف دي مايو في تصريح تلفزيوني، أن "أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير" للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.

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وأكد دي مايو، أنه "يتعين على البنك المركزي الأوروبي القيام بسلسلة من الإجراءات"، وأضاف أنه من المتوقع اليوم صدور القرار الأول، لأنه يجب أن نجعل الدين العام على عاتق الدول الأوروبية مستداما.

المصدر: adnki.net

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