إسبر: كل الخيارات مفتوحة بعد الهجوم على قواتنا في العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن كل الخيارات "على الطاولة" بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في العراق التي تحتضن قوات أمريكية.

وقال إسبر للصحفيين اليوم الخميس، إن "هجوم أمس من قبل المليشيات الشيعية المدعومة إيرانيا جاء بقذائف عديدة من منصة ثابتة وكان من الواضح أنها تستهدف قوات التحالف والشركاء في معسكر التاجي".

وتابع: "أود أن أكون واضحا أن الولايات المتحدة لن تقبل بالهجمات ضد أفرادنا ومصالحنا وحلفائنا".

وأضاف أن "جميع الخيارات لا تزال على الطاولة، بينما نعمل مع شركائنا على محاسبة المسؤولين عن الهجوم".

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وأشار إسبر إلى أنه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن الأخير "منح لي الصلاحيات للقيام بما هو ضروري".

وامتنع إسبر عن الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي المحتمل، مكتفيا بالقول إن الولايات المتحدة "تركز الاهتمام على الجماعات التي نعتقد أنها دبرت الهجوم في العراق".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تحدد على نحو كامل أن إيران مسؤولة عن الهجوم.

يذكر أن القصف الصاروخي على معسكر التاجي في العراق، مساء أمس الأربعاء، أسفر عن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني واحد، بالإضافة إلى إصابة 12 شخصا بجروح. وبعد الهجوم وجهت قوات التحالف ضربات إلى مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية – السورية.

المصدر: رويترز