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ميركل تحث السراج على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سريعا في ليبيا

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ميركل تحث السراج على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سريعا في ليبيا
Sputnik
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الوضع السياسي والعسكري في ليبيا، وحثته على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سريعا.

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وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل تحدثت هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي وأن الطرفين "ناقشا الوضع السياسي والعسكري الحالي".

وأفاد المتحدث بأن المستشارة شددت على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته أطراف الصراع في جنيف.

وجاءت المكالمة بعد أيام من زيارة قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر إلى برلين التي أجرى خلالها محادثات مع ميركل.

المصدر: وكالات

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