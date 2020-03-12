القيادة المركزية الأمريكية: الأمريكيان والبريطاني الذين قتلوا في العراق كانوا من أفراد الجيش

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأمريكيين والبريطاني الذين قتلوا في العراق، كانوا من أفراد الجيش.

إقرأ المزيد

وأفاد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، بأن الهجوم الصاروخي في العراق أمس نفذته على الأرجح جماعات شيعية.

وأعلنت القيادة المركزية فجر الخميس عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين من أفراد قوات التحالف باستهداف قاعدة التاجي بنحو 18 صاروخا من نوع "كاتيوشا" يوم الأربعاء.

كما تعرضت مواقع عدد من الفصائل العراقية في منطقة الحدود العراقية السورية للقصف، ورجحت مصادر لـRT أن يكون طيران التحالف الدولي صاحب القصف.

واستهدف القصف "كتائب حزب الله" وحركتي "النجباء" و"سيد الشهداء"، و"لواء حيدريون".

ووصفت الحكومة العراقية الهجوم الذي تعرضت له قوات التحالف بـ"العمل العدائي".

المصدر: وكالات