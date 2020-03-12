الاتحاد الأوروبي: بدأنا العمل مع تركيا على مراجعة شاملة لاتفاق اللاجئين

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن التكتل بدأ العمل مع تركيا من أجل مراجعة شاملة للاتفاق الموقع عام 2016 بشأن اللاجئين.

وأوضح بيتر ستانو أن هذا العمل الذي يتم حاليا على مستوى الخبراء يأتي كنتيجة للقاء الأخير الذي جمع قادة الاتحاد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل.

ولفت ستانو إلى أن سير المحادثات بين الطرفين يتطلب بشكل أساسي أن تعمد تركيا إلى تهدئة الوضع على الحدود، مقابل تعهد الاتحاد بالأخذ بعين الاعتبار مخاوف أنقرة.

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ومضى قائلا: "الإجراءات أحادية الجانب لن تفيد إلا في تقويض آفاق الحلول القادمة، ويتعين متابعة العمل والكف عن تقاذف المسؤوليات".

أما بخصوص الحزم المالية الجديدة لصالح تركيا، فقد نفى المتحدث أي توجه حالي من هذا القبيل، حيث قال: "الآن نركز على الحلول ولا نتحدث عن الأموال".

وعبر ستانو عن شعور الاتحاد بـ"الأسف" لاستمرار تركيا في ممارسة سياسة التهديد والوعيد.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية