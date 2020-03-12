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طهران توضح موقفها من تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

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طهران توضح موقفها من تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
Reuters WANA NEWS AGENCY
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قالت السلطات الإيرانية إن ما تعتزم فعله هو ليس تسليم الصندوق الأسود العائد للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى أوكرانيا، بل إرساله لتحليل معلوماته بوساطة خبراء إيرانيين وأوكرانيين.

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وأكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الخميس، أنه لن يتم تسليم الصندوق الأسود إلى أوكرانيا بل ستتم قراءته في أوكرانيا من قبل مؤسسة إدارة الحوادث في هيئة الطيران الإيرانية.

وأضافت أن "الأولوية كانت لقراءة الصندوق الأسود في إيران، لكننا اصطدمنا بعقوبات الدولة المصنعة".

وكان ممثل إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي قد أعلن أن طهران وافقت على تسليم أوكرانيا "الصندوقين الأسودين" التابعين لطائرة "بوينغ" الأوكرانية التي أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني في يناير الماضي، مشيرا إلى أن طهران دعت أيضا دولا معنية أخرى إلى المشاركة في قراءة جهازي تسجيل بيانات الطائرة المنكوبة.

المصدر: RT

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